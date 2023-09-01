01 сентября 2023, 18:41
Человек без одежды на крыше наземного перехода испугал прохожих в Москве
Источник «360»: лежащий на крыше перехода мужчина испугал прохожих в Москве
В Северо-Восточном административном округе Москвы на наземном пешеходном переходе заметили мужчину, лежащего без одежды. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Мужчина лежит на крыше перехода, расположенного в Северном Медведково на 91-м километре внутренний стороны МКАД. Его заметил проезжавший мимо водитель. Он и сообщил в экстренные службы о человеке, находящемся в опасности.
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Как человек без одежды оказался на крыше наземного перехода, неизвестно. Источник уточнил, что причиной могла быть попытка сделать селфи на высоте. Однако официальной версии случившегося пока нет.
UPD: при проверке оказалось, что мужчина просто загорал на крыше перехода. Ему помогли спуститься и передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств своего отдыха в таком неожиданном месте.
Москва 2023
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