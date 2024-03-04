Эксклюзив 04 марта 2024, 18:07 «Человек абсолютно чистый». Источник — о заступившемся за сына краснодарце Источник «360»: толкнувший подростка краснодарец сам пришел к правоохранителям

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В Краснодаре 13-летняя девочка ударила восьмилетнего мальчика ногой на детской площадке. Мальчик сказал об этом отцу, и тот заступился за сына, нецензурно выругавшись и толкнув школьницу головой в лоб. Как рассказал источник «360», мужчину уже оштрафовали.

«Вчера он самостоятельно явился в дежурную часть, на него составили протокол об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве — 20.1 КоАП РФ. Сегодня в Советского райсуде рассмотрели материал, ему назначили минимальный штраф. Человек адекватный абсолютно. Ранее у него не было ни единого привода», — сообщила собеседница «360».

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Она добавила, что побои будут снимать уже 4 марта.

«Человек абсолютно чистый, девочка, которая била его сына, состоит на учете в ПДН. Естественно, отец пошел заступиться. Сегодня они пойдут снимут побои, и я думаю, что все встанет на свои места», — резюмировала женщина.

Отец мальчика Антон П. сообщил «360», что «не готов комментировать» ситуацию.

«Работают мои юристы, там уже можно будет что-то говорить. Я и ранее не комментировал ничего», — констатировал он.

Примерно то же сказала мать ребенка Наталья: «Ничего сейчас говорить не буду. Уже в нужные инстанции [обратились]. Это уже ненужный разговор».

По данным ГУ МВД по Краснодару, все случилось на детской площадке на улице Войсковой. В ведомстве подтвердили, что в отношении 41-летнего местного жителя составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о применении физической силы в отношении подростка. Краснодарские следователи начали процессуальную проверку. Бастрыкину сообщат об ее итогах и установленных обстоятельствах происшествия.