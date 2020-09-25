Человеческую ногу нашли возле магазина в Ленобласти

По данным НСН, конечность нашел продавец магазина. Проводится экспертиза останков. Выясняется, кому принадлежала нога.

Ранее житель Волгоградской области Иван Московин нашел на своем участке захоронение Хазарского каганата эпохи Средневековья. Однако уже четыре года ценные артефакты лежат в его огороде: в музей экспонаты не забирают, трогать курган мужчине запретили,