Происшествия 10 апреля 2023, 17:42 Человеческий череп обнаружили в отправленной в США посылке ФТС: во Внукове в посылке, которую должны были отправить в США, нашли череп человека РИА «Новости»

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В логистическом центре Внукова при сканировании одного из отправлений обнаружили человеческий череп. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба в своем Telegram-канале.

Отправитель поместил в коробку череп с частично разрушенной задней костью и нижней челюстью. Его должны были отправить в США.

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В декларации указали, что отдали к пересылке пластиковую анатомическую модель. Но эксперты определили, что останки подлинные. Их изъяли и передали полиции.

Telegram-канал ФТС

В конце февраля на одном из пляжей Дагестана нашли человеческие останки. Строители нашли их в ходе работ. В республиканском СК уточняли, что кости относятся приблизительно к 30-м годам XX века. Ведомство начало проверку.