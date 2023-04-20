Происшествия 20 апреля 2023, 10:11 Человеческие останки обнаружили в одном из зданий в центре Москвы — Shot Shot: человеческие останки нашли в бывшей музыкальной школе в центре Москвы РИА «Новости»

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Человеческие кости нашли в бывшей музыкальной студии в центре Москвы во время ремонтных работ. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, неизвестные закопали кости и череп на улице Малой Никитской, где сейчас идет реставрация здания. Страшные находки обнаружили на глубине полутора метров, когда вскрыли пол в бывшей музыкальной студии.

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Рабочие достали человеческие ребро, обломки черепа и еще два вида костей. Их передали на экспертизу. Специалисты попробуют определить, как давно находились останки под землей и кому они принадлежат.