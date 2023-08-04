Происшествия 04 августа 2023, 16:49 Человеческие останки обнаружили на улице Розы Люксембург в Москве СК начал проверку после обнаружения останков человека на улице Розы Люксембург в Москве Пресс-служба Следственного комитета

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Человеческие останки обнаружили 4 августа на улице Розы Люксембург в Москве. Об этом заявила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

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Кому принадлежали останки и как они оказались на улице — пока неизвестно.

Ранее обезглавленное тело нашли под мостом в Хабаровске. По предварительной информации, мужчина отрезал голову своей жертве и пытался избавиться от улик.