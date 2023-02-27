Происшествия 27 февраля 2023, 18:23 Человеческие останки обнаружили на пляже в Дагестане МВД Дагестана передаст информацию об останках на пляже Джами в профильные ведомства Пресс-служба Следственного комитета

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Строители в ходе работ на пляже Джами в Дагестане обнаружили человеческие останки. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

В социальных сетях появились фотографии человеческих останков на пляже. Судя по количеству черепов, они принадлежат как минимум нескольким людям.

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«Поступила информация о захоронениях, обнаруженных во время строительных работ. Информацию направим в соответствующие ведомства», — сообщили в МВД.

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Пресс-служба Следственного комитета по республике уточнила РИА «Новости», что останки приблизительно относятся к 30-м годам XX века. Ведомство начало проверку по факту обнаружения находки.

Пляж Джами расположен на берегу Каспийского моря, по пути следования из Махачкалы в международный аэропорт Уйташ. Во время курортного сезона на нем отдыхают как туристы, так и местные жители.