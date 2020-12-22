Человеческие останки нашли в Петербурге и Ленобласти

«Дни.ру» рассказали, что в одном из городских колодцев нашли фрагменты скелета при проведении строительно-ремонтных работ. Пол погибшего пока не удалось определить. Другие останки обнаружили в Гатчине. Отмечается, что фрагменты туловища, череп и кости были разложены по пакетам и спрятаны в подвале.