Человеческие останки нашли в лесу в Ростовской области

В Ростовской области в лесу местные жители обнаружили останки человека, убитого несколько месяцев назад. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru.

Мумифицированные останки нашли неподалеку от одной из деревень в Октябрьском районе. По предварительным данным, мужчина в возрасте от 45 до 55 лет был задушен несколько месяцев назад. В кармане убитого оказался телефон. Полиция устанавливает личность мужчины и обстоятельства его гибели.