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    26 октября 2021, 17:38

    Человеческие останки нашли в лесу в Ростовской области

    Жители Ростовской области обнаружили в лесу мумифицированные человеческие останки

    Редакция сайта 360

    В Ростовской области в лесу местные жители обнаружили останки человека, убитого несколько месяцев назад. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru.

    Мумифицированные останки нашли неподалеку от одной из деревень в Октябрьском районе. По предварительным данным, мужчина в возрасте от 45 до 55 лет был задушен несколько месяцев назад. В кармане убитого оказался телефон. Полиция устанавливает личность мужчины и обстоятельства его гибели.