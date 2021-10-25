Человеческие останки нашли в Челябинске

В Челябинске при раскопке канализации обнаружили человеческие останки, передает ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

По данным информагентства, человеческие останки нашли в микрорайоне Шершни во дворе частного дома. По словам хозяйки дома, черепа вырыли при раскопке ямы под канализацию. Правоохранители выясняют обстоятельства этого захоронения. Проводится проверка.