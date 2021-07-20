Человеческие останки нашли на предприятии Роскосмоса

Человеческие останки, немецкую каску времен Великой Отечественной войны, гильзы и предмет, похожий на ручную гранату, нашли сегодня на территории воронежского АО «Констукторское бюро химавтоматики». Информация об этом появилась в неофициальном Telegram-канале главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

По его данным, находка была сделана во время строительных работ на территории предприятия. Никто не пострадал.

В конце июня в Ленинградской области были найдены останки 80 человек на месте уничтоженного захоронения времен ВОВ. Там же обнаружили 18 солдатских медальонов. Об этом рассказали в региональном СУ СК РФ.

На месте происшествия вместе со следователями работали члены общественной межрегиональной историко-патриотической поисковой организации «Доблесть».