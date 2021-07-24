Человеческие останки и обломки самолета обнаружили в Бурятии

Обломки самолета и останки нескольких человек обнаружили на северном склоне перевала Байконур Окинского района в Бурятии. Предположительно, это может быть Ан-2, пропавший год назад, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По его данным, обломки были найдены на горном маршруте на высоте 450 метров, в 27 километрах от населенного пункта Кырен Тункинского района, где год назад пропал Ан-2.

В воскресенье на место обнаружения обломков воздушного судна должен прибыть вертолет Ми-8 со спасателями.

Самолет Ан-2 20 июля прошлого года вылетел из поселка Кырен. На борту находились два члена экипажа и четыре пассажира.

По факту исчезновения самолета было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В МЧС выдвигали версию о том, что экипаж мог нарушить правила выполнения полетов, не сообщив о вылете в органы управления воздушным движением.