Происшествия 18 января 2023, 21:46 Человеческие кости обнаружили в лесополосе в Петербурге СК по Петербургу: доследственную проверку проводят по факту обнаружения костей человека Телеканал «360»

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Человеческие кости обнаружили в лесополосе на территории Красносельского района Санкт-Петербурга. Следователи СК по городу начали доследственную проверку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Костные останки человека обнаружили утром 18 января.

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«Следственным отделом по Красносельскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения <…> костных останков человека», — говорится в сообщении.

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Сейчас следственно-оперативная группа осматривает место происшествия. Также на месте работает специалист в области судебной медицины. Кости направят для судебно-медицинского исследования.

В июле прошлого года 59-летний житель Челябинска обнаружил на участке своего нового дома останки человека. Череп и кости выкопал водитель экскаватора, которого мужчина пригласил для земляных работ. С помощью экспертизы специалисты нашли на черепе повреждение, которое было нанесено еще при жизни погибшего. Прошлый владелец участка, как отмечалось, на тот момент находился в колонии.