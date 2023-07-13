Происшествия 13 июля 2023, 15:53 Челябинца осудили на два года за смертельное ДТП с фурой

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В Челябинской области вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

В январе текущего года 32-летний водитель фуры сначала выехал на обочину, потом потерял управление и оказался на полосе встречного движения. Там он столкнулся с другим большегрузом. Водитель последнего в аварии погиб.

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Виновника ДТП приговорили к двух годам в колонии-поселении. Кроме того, работодатель осужденного заплатит 4,5 миллиона рублей компенсации морального вреда вдове погибшего.

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