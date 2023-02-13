Происшествия 13 февраля 2023, 14:30 Челябинца осудили на 3,5 года за угон машины с ребенком в салоне

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В Челябинской области вынесли приговор 39-летнему челябинцу за угон машины. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Местный житель, будучи пьяным, увидел, что на заправке женщина оставила ключи в зажигании. Он решил воспользоваться случаем, оттолкнул автоледи, сел за руль и уехал. Мужчину не смутило даже то, что в машине был ребенок.

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В итоге угонщик не справился с управлением и врезался в ограду, там его задержала полиция. Ребенок в аварии не пострадал. А мужчину осудили на 3,5 года колонии строгого режима.

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