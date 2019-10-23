Челябинскую область накормили колбасой с африканской чумой

Вирус обнаружили в вареной колбасе «Бутербродная». Отмечается, что за 2019 год это первый случай в Челябинской области.

«Африканская чума свиней проявляет себя лихорадкой, а также в виде геморрагического диатеза, воспалительных, дистрофических и некротических изменений в различных органах. При этом высока летальность зараженных животных», — сообщили в лаборатории.

Зараженная колбаса может продаваться на данный момент в 136 магазинах Челябинской области. Сайт Znak.com сообщил, что партию общим весом 285,6 килограмма изготовили 5 октября и поставили на прилавки спустя шесть дней.

По словам специалистов, вирус распространяется с большой скоростью и активен независимо от сезона. Заболевание может протекать молниеносно либо перетекать в хроническую стадию. Отмечается, что для людей вирус не представляет угрозы, однако зараженный человек может заразить свиней при контакте.