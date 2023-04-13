Происшествия 13 апреля 2023, 17:16 Челябинского водителя приговорили к 8 месяцам лишения свободы за повторную езду в нетрезвом виде

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В городе Челябинске водителя такси приговорили к восьми месяцам лишения свободы за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Ранее мужчина не раз подвергался административному наказанию за вождение автомобиля в нетрезвом виде. В ноябре прошлого года осужденный вновь сел за руль в состоянии опьянения, от прохождения медосвидетельствования он отказался.

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Отмечается, что после очередного нарушения условное наказание мужчине заменили на реальное.