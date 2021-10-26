Челябинский водитель задел пешехода зеркалом и избил его лопатой

Житель Челябинска чуть не убил прохожего лопатой за то, что он рукой задел зеркало его машины во дворе. Он выскочил из машины, догнал обидчика и избил его садовым инструментом. Об этом сообщил сайт Znak.com со ссылкой на старшего помощника прокурора области Наталью Мамаеву.

По словам собеседницы издания, конфликт между водителем и пешеходом произошел в июле во дворе дома на улице Калмыкова в Челябинске. Автомобилист рассвирепел после того, как прохожий задел рукой зеркало его машины. Он остановился, схватил лопату и погнался за обидчиком. Пешеход увернулся от ударов и убежал на остановку общественного транспорта «Поселок Першино».

Водитель его подкараулил, зашел со спины и несколько раз ударил лопатой по голове и телу. Как отметила Мамаева, мужчина получил тяжелые травмы.

Против агрессивного водителя завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему уже предъявили обвинение.