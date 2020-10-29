Челябинский школьник вытащил из колодца маленькую девочку при помощи аркана

Четырехлетняя девочка упала в 15-метровый колодец в селе Мирное Челябинской области. Ее подружка испугалась и убежала. На помощь пришел 14-летний Илья Вечканов. Он хладнокровно и быстро сообразил, как надо действовать.

«Там до воды метров пятнадцать, а из воды выглядывало детское личико. Зрелище страшное: казалось, оно вот-вот скроется. Срочно надо было действовать, я рванул за веревкой», — рассказал юный спасатель сайту проекта «Герой России».

Илья нашел аркан для лошадей и на бегу связал петлю. Спуститься по веревке в колодец ему помог муж сестры.

«Девочка тут же в меня вцепилась, она захлебывалась то ли водой, то ли слезами и кричала что-то невнятное. Я продел петлю под ее подмышками и сказал, чтобы она крепко держалась за веревку», — добавил собеседник.

Сначала взрослый вытащил девочку, а потом Илью.

Оказалось, что две маленькие девочки пошли гулять без присмотра. Одна из них заглянула в колодец возле заброшенного дома и свалилась на дно. Илья и его отец каждый год его заколачивают, но кто-нибудь всегда защиту открывает. После этого случая колодец засыпали землей и щебнем.