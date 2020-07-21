Челябинский пастух погиб из-за удара молнии

В Златоусте молнией убило горожанина, который отправился пасти скот. Его нашли мертвым в поле, в 300 метрах от дома. СК начал доследственную проверку после смерти молодого человека.

Тело 26-летнего пастуха обнаружили в районе улицы Мельнова, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Челябинской области.

Специалисты не зафиксировали признаков, которые говорили бы о криминальном характере смерти мужчины. Предварительно установлено, что местный житель получил смертельную травму от удара молнии, когда пас животных.

Следствие начало доследственную проверку. Сотрудникам СК предстоит установить обстоятельства случившегося. Процессуальное решение примут по полученным результатам.

По словам источника, поле, на котором погиб молодой человек, находилось в 300 метрах от жилого дома.