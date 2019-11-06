Челябинский микроавтобус со священниками сбил пешехода

Авария случилась рядом с автобусной остановкой «Киргородок» на улице Первой пятилетки.

«Ехали на небольшой скорости, женщина появилась внезапно. Она была в темной одежде и переходила по нерегулируемому переходу. Не успели притормозить», — пояснил Игорь Шестаков.

По словам секретаря епархии, он был рядом с пострадавшей до появления скорой помощи. Женщину госпитализировали с переломом руки. Врачи уже провели необходимую операцию.

«Мы перед ней все извинились, я уже навестил ее в больнице. Расходы по лечению епархия берет на себя», — добавил Шестаков.

«В 07.45 в Тракторозаводском районе по улице Первой пятилетки был наезд на пешехода на пешеходном переходе. По данному факту проводится проверка», — заявила пресс-служба отдела ГИБДД по Челябинску.