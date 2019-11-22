Челябинский гинеколог может сесть за взятку

Девушка обратилась в больницу, чтобы сделать аборт. Врач предложила за 25 000 рублей прервать беременность без медицинской комиссии, чтобы пациентке не пришлось писать соответствующее заявление и избежать возможной огласки. Сейчас гинеколог находится под подпиской о невыезде. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».