Челябинский гинеколог может сесть за взятку
Завотделением гинекологическим отделением районной больницы Сатки (Челябинская область) предложил одной из пациенток расплатиться за проведение операции в обход всех формальностей, сообщило информационное агентство Ura.ru.
Девушка обратилась в больницу, чтобы сделать аборт. Врач предложила за 25 000 рублей прервать беременность без медицинской комиссии, чтобы пациентке не пришлось писать соответствующее заявление и избежать возможной огласки. Сейчас гинеколог находится под подпиской о невыезде. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».