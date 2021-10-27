Челябинские врачи спасли мальчика, проглотившего горсть сильнодействующих таблеток

В Челябинске врачам удалось спасти трехлетнего ребенка, проглотившего 24 таблетки дигоксина. Об этом сообщил «ФедералПресс».

В областной детской клинической больнице рассказали, что ребенок гостил у бабушки с дедушкой. Когда они спали, он открыл их контейнер с лекарствами и проглотил горсть таблеток. Узнав об этом, взрослые вызвали скорую, поскольку в больших количествах дигоксин превращается в яд и может привести к остановке сердца. Медики спасли жизнь мальчику.