Происшествия 15 января 2024, 11:08 Челябинские врачи рассказали о состоянии мальчика, придушенного шарфом на подъемнике Челябинский Минздрав: у мальчика из Кургана наметилась положительная динамика РИА «Новости»

Читать 360tv в

Состояние шестилетнего ребенка из Кургана, пострадавшего на горнолыжном курорте «Солнечная долина» возле Миасса, улучшилось. Об этом сообщили Ura.ru в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«Состояние мальчика врачи оценивают как тяжелое с положительной динамикой», — указали в ведомстве.

Реклама

В региональном министерстве добавили, что ребенок продолжает получать всю необходимую медицинскую помощь.

Несчастный случай произошел с мальчиком 12 января, когда он поднимался на ленточном подъемнике вместе с инструктором. Руку и шарф ребенка затянуло в механизм, что стало причиной удушения.

Врачи обнаружили у пострадавшего асфиксию и множественные травмы. После происшествия на горнолыжном курорте мальчик впал в кому, сообщила «Газета.ru».

Ребенка доставили на лечение в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.