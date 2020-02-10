Челябинские власти вышли на связь с родственниками погибших в Таиланде детей

В столкновении катеров пострадали 22 человека и погибли двое детей — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка. Выяснилось, что в Таиланд они прилетели к проживающим там дедушке и бабушке, с которой они были на катере в момент трагедии.

Властям Челябинской области удалось выяснить, что загранпаспорта оба ребенка получили в их регионе.

«Связались со школой. Нам сообщили, что еще летом мальчика забрали из школы, так как родители переезжали в другой регион, — рассказала детский омбудсмен. — Мы все еще пытаемся с ними связаться. В школу мальчик не вернулся. Мальчик действительно учился в школе в другом регионе».

По словам Евгении Майоровой, мать погибших не отвечает по известному властям номеру телефона. Однако региональное министерство социальных отношений смогло связаться с их дядей.

«Выходим на связь с их родственниками, чтобы обсудить, как оказать нужную помощь — материальную и психологическую», — заявили в пресс-службе ведомства.