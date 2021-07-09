Челябинские власти помогут всем пострадавшим от лесных пожаров

В Челябинской области продолжается борьба с лесными пожарами. Огонь затронул два населенных пункта — Джабык и Запасное. Пламя быстро распространяется из-за сильного ветра.

Губернатор региона Алексей Текслер в беседе с журналистами заметил, что основная задача, которая сейчас стоит перед специалистами, потушить пожар.

«К сожалению, пожар зашел в два населенных пункта — Джабык и Запасное. Пострадали 23 и 15 домов соответственно. <…> Будем помогать всем погорельцам. Я общался с жителями, мы это обсудили. Сейчас самое главное — потушить пожар», — подчеркнул он.

Текслер рассказал, как лично видел распространение пламени в Джабыке. Сильный ветер — до 25 метров в секунду — несет огонь по верху деревьев.

С утра из Ростова прибыли самолет Бе-200 и вертолет Ми-8. Власти запросили дополнительную поддержку: из Магнитогорска готовится вылететь Ил-76 с 40 тоннами воды. Военные выделили еще один Ми-8.

«Мы сгруппировали значительный ресурс техники МЧС и региональной пожарной охраны», — заключил Текслер.

Из-за лесных пожаров в Челябинской области объявили режим ЧС.