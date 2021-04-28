Челябинские прохожие помогли поймать злоумышленника, напавшего на девочку

Прохожие Челябинска поймали злоумышленника, который угрожал ребенку в подъезде. Это произошло в Металлургическом районе города, рассказал «Царьград».

27 апреля неизвестный мужчина пытался напасть на ребенка в подъезде дома 4 по улице Винницкой, передал местный Telegram «Челябинск N1». Подписанные на региональное новостное сообщество жители города добавили, что позади ребенка шла его мать. Когда она увидела, как неизвестный хватает ее ребенка, она принялась кричать. Мужчина испугался и убежал, однако горожане быстро его обнаружили.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции.