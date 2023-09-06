Происшествия 06 сентября 2023, 17:24 Челябинские полицейские устроили погоню за пьяным виновником ДТП

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В Челябинске полицейским пришлось преследовать пьяного водителя, который скрылся с места ДТП. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГИБДД по городу.

На улице Худякова столкнулись LADA Priora и Toyota. Но водитель отечественного авто не стал дожидаться приезда сотрудников ДПС или составлять европротокол, а скрылся. Второй участник аварии позвонил в полицию.

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Сбежавшего водителя удалось задержать. Однако выяснилось, что он был пьян. В отношении него составили несколько административных протоколов, но не исключено и уголовное дело, так как ранее мужчину лишили прав за езду в нетрезвом виде.

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