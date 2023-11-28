Происшествия 28 ноября 2023, 16:13 Челябинские полицейские спасли заблудившуюся в тумане девочку

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В Агаповском районе полицейские нашли 13-летнюю девочку, которая заблудилась в тумане. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

В полицию обратились родители девочки, которые рассказали, что она ушла гулять и не вернулась. Правоохранители начали поиски пропавшей и обнаружили ее только к утру. Школьница заблудилась в густом тумане, испугалась и замерзла. Ее отвезли домой.

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