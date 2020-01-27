Челябинские хирурги спасли ребенка, получившего ожоги от батареи

Мама малыша рассказала, что они с семьей приехали в деревню, чтобы отпраздновать день рождения дедушки.

«Сын спал в деревне на свежем воздухе, и мы решили оставить его ненадолго с дедом. Но только мы ушли, он проснулся. Дед положил на кровать, потому что ему нужно было выйти на пару минут на улицу. А когда вернулся в дом, увидел, что сын упал за кровать на нижнюю батарею», — заявила мать ребенка.

На протяжении трех недель мама с малышом находились в клинике, где ему делали операции и перевязки. Хирургам удалось спасти ребенка, сейчас его жизни ничего не угрожает.