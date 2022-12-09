Происшествия 09 декабря 2022, 17:16 Челябинская таможня выявила 46 тысяч пачек сигарет без акцизных марок

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С начала этого года таможня Челябинской области перехватила порядка 46 тысяч пачек сигарет без акцизных марок и специальных маркировок. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной таможни.

Отмечается, что сотрудники мобильных групп таможни Челябинской области за 2022 год выявили четыре транспортных средства.

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С их помощью удалось ввезти восемь тысяч пачек сигарет с различными нарушениями маркировки.

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