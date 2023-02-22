Происшествия 22 февраля 2023, 17:20 Челябинская стримерша получила в день рождения гроб со свиной головой РЕН ТВ: хейтеры отправили блогерше на 61-летие гроб со свиной головой Unsplash

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Стримерша Людмила Яшина получила в подарок на свой день рождения гроб со свиной головой от хейтеров в Челябинске. Именинница, которой исполнился 61 год, сочла «подарок» угрозой, сообщил РЕН ТВ.

Женщина обратилась в полицию, упомянув, что отправители особо не скрываются и уже предупреждали ее в Сети о возможном сюрпризе. Гроб к порогу квартиры принесли неизвестные люди в защитных костюмах. Яшина и ее сын Андрей Гобзавр вели прямой эфир по случаю торжества, поэтому посылка попала в эфир.

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В гробу оказалась отрезанная свиная голова в парике, а также записка, к которой мать и сын не рискнули прикасаться. Под посланием значились никнеймы отправителей. Прибывшие по вызову полицейские посоветовали выкинуть гроб, а сами приступили к расследованию.

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Как выяснилось, стримершу уже не в первый раз пытаются отправить на тот свет. Например, присылали видео, на котором неизвестная женщина проводит ритуал с фотографией Яшиной.

По мнению блогера, пакостят ей те, кто завидует ее успеху.

«Вот что меня любят больше, ой ждут, когда стрим. Но они боятся этих, которые издеваются, этих хейтеров. У меня много подписчиков, я переписываюсь „ВКонтакте“», — пояснила женщина.

При этом выяснилось, что прямые эфиры Яшиной с сыном вызывают дикое отвращение у многих подписчиков и мешают жить соседям. Полиция, вероятно, тоже ознакомится с творчеством стримерши, после чего будет делать выводы.

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