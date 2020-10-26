Челябинская школьница ударила сверстницу ножом во время ссоры

Следователи завели дело против 15-летней девочки из Челябинска, которая ударила ножом сверстницу. Раненую школьницу отвезли в больницу в тяжелом состоянии.

Все случилось 24 октября около одного из домов села Русская Теча Красноармейского района. Две девочки поссорились, и одна из них достала нож и ударила другую. В итоге школьницу отправили в больницу, она в тяжелом состоянии. В отношении предполагаемой нападавшей завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, говорится на сайте СК по Челябинской области.

Уполномоченный по правам ребенка региона Евгения Майорова пообещала взять на контроль ситуацию, передает «Газета.ru». Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой.

«Такие случаи резонансные, мы всегда связываемся со школой, с опекой. При необходимости вообще выясняем, что произошло, потому что не всегда то, что мы видим со стороны, отражает то, что там было внутри. Я к таким случаям всегда подключаюсь», — сказала Майорова, ее цитирует сайт радиостанции «Говорит Москва».