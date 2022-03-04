Челябинская пенсионерка стала жертвой интернет-мошенничества

В Челябинской области за помощью к правоохранителям обратилась 70-летняя пенсионерка, которая лишилась около трех миллионов рублей. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МВД.

В ведомстве рассказали, что пенсионерка познакомилась в социальных сетях с мужчиной, у них завязалось общение. Собеседник предложил пожилой женщине выйти за него замуж и вместе жить. При этом он добавил, что испытывает проблемы с деньгами и поэтому не может приехать к своей будущей «невесте». В результате она перевела ему около трех миллионов рублей, после чего «жених» перестал выходит на связь.