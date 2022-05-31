Челябинская ГИБДД пресекла несанкционированное собрание владельцев заниженных авто

Собрание клуба любителей заниженных машин произошло в Челябинске. Их деятельность пресекла ГИБДД Челябинской области. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу госавтоинспекции.

Сотрудники ведомства провели проверку, в ходе которой обнаружили 40 правонарушений. Из них 15 были связаны с заниженным клиренсом, у четырех автолюбителей обнаружили неправильную тонировку. Еще 11 человек не имели страхового полиса ОСАГО.

«Молодые люди управляли транспортными средствами с техническими неисправностями: заниженный клиренс автомобиля, установка на лобовом и боковых стеклах автомобиля пленки, не соответствующей требованиям ГОСТ, а также с изменением в конструкцию транспортного средства», — сообщили в ведомстве.