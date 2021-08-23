Челябинец устроил пьяный дебош в машине скорой с беременной сожительницей

В Челябинске мужчина напал на бригаду скорой, разнес машину и побил врача. После этого дебошир вытащил через разбитое окно свою беременную сожительницу, которую везли в больницу. В городском МВД сообщили «360», что начали проверку.

Врачи накануне поздно вечером прибыли по вызову на улицу Мамина. Там компания распивала спиртные напитки: беременная женщина, ее сожитель и их друзья. Женщине понадобилась помощь после того, как у нее произошел конфликт с одним из собутыльников. Ее сожитель решил поехать вместе с ней. И уже в пути женщине захотелось пить. По требованию мужчины машину остановили, но купить воды он так и не смог, так как было уже за полночь. На этой почве он начал скандалить и разбил окно в машине. После этого он нанес несколько ударов девушке-медику.

Водители скорой вызвали полицию, которые тут же приехали на место, всех задержали и допросили.

В МВД сообщили, что по данному факту проводится проверка, всех участников опросили. Завело дело по статье КоАП «Побои».