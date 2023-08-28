28 августа 2023, 12:05
Челябинец, сбивший мотоциклиста, пытался скрыться от сотрудников ГИБДД
В Челябинске правоохранители составили протокол на 40-летнего водителя Audi, который пытался скрыться от преследования ГИБДД, а после сбил 26-летнего мотоциклиста. Об этом сообщил URA.RU.
Как рассказали в пресс-службе городской ГИБДД, случай произошел ночью 28 августа на перекрестке улиц Чичерина и Университетской Набережной. Мужчине подали сигнал остановиться, однако он продолжил движение, сбил по дороге мотоциклиста, а затем выехал за пределы дороги.
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Водителя двухколесного транспорта с травмами доставили в больницу. Виновник ДТП оказался пьян.
ДТП
Челябинск
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