Происшествия 28 августа 2023, 12:05 Челябинец, сбивший мотоциклиста, пытался скрыться от сотрудников ГИБДД

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В Челябинске правоохранители составили протокол на 40-летнего водителя Audi, который пытался скрыться от преследования ГИБДД, а после сбил 26-летнего мотоциклиста. Об этом сообщил URA.RU.

Как рассказали в пресс-службе городской ГИБДД, случай произошел ночью 28 августа на перекрестке улиц Чичерина и Университетской Набережной. Мужчине подали сигнал остановиться, однако он продолжил движение, сбил по дороге мотоциклиста, а затем выехал за пределы дороги.

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