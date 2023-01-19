Происшествия 19 января 2023, 18:50 Челябинец проведет в тюрьме 14 лет за убийство инвалида

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В Челябинской области вынесли приговор 48-летнему мужчине, который убил гвоздодером инвалида и ограбил его. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Убийство произошло в апреле 2021 года в селе Шабурово. Двое мужчин проникли в дом к братьям-инвалидам с целью ограбить. Один из хозяев проснулся, тогда преступник насмерть забил его гвоздодером и ногами. После они с напарником прихватили банки с компотом и чуть менее двух тысяч рублей и скрылись.

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Суд назначил мужчине за убийство и разбой наказание в виде 14,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Его подельника признали невменяемым и отправили на принудительное психиатрическое лечение.

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