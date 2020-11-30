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    30 ноября 2020, 19:39

    Челябинец подорвался на страйкбольной гранате в магазине

    Артур Блянихов

    В одном из магазинов в Челябинской области мужчина подорвался на страйкбольной гранате, которую сам же и принес. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

    «В магазине у мужчины-покупателя в результате поломки пиротехнического изделия, предназначенного для игры в пейнтбол, произошла самопроизвольная разгерметизация предмета в сумке», — рассказали в ведомстве.

    «Утро.ру» отметило, что мужчина получил травмы кисти руки. Пострадавшему вызвали бригаду медиков, которые оказали ему первую помощь. Правоохранители проводят проверку.