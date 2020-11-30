Челябинец подорвался на страйкбольной гранате в магазине

«В магазине у мужчины-покупателя в результате поломки пиротехнического изделия, предназначенного для игры в пейнтбол, произошла самопроизвольная разгерметизация предмета в сумке», — рассказали в ведомстве.

«Утро.ру» отметило, что мужчина получил травмы кисти руки. Пострадавшему вызвали бригаду медиков, которые оказали ему первую помощь. Правоохранители проводят проверку.