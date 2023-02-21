21 февраля 2023, 19:06
Челябинец отделался условным сроком за то, что запер подростка в багажнике
В Каслях в Челябинской области осудили 24-летнего мужчину, которого обвиняли в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего. Об этом сообщил «Царьград».
В августе прошлого года мужчина повздорил с 12-летним подростком. Чтобы проучить его, он схватил мальчишку и запер в багажнике своей машины. Там он продержал ребенка 20 минут, а потом выпустил.
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Суд признал мужчину виновным. Ему назначили три года лишения свободы условно.
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Суд
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