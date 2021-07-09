Челябинец на самокате угодил под иномарку и попал в кому

Водитель электросамоката попытался пересечь дорогу на красный свет светофора. В результате он угодил под иномарку. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на городское управление ГИБДД.

ДТП произошло 8 июля в Челябинске напротив дома № 30 по Университетской набережной. Водитель Nissan Wingroad сбил 20-летнего парня, который пересекал дорогу на самокате. «Автомобиль после столкновения врезался в металлическое ограждение. Челябинец, находившийся на электросамокате, госпитализирован в состоянии комы», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.