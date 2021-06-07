Челябинец избил пенсионера за замечание

В Челябинске молодой человек избил пенсионера за замечание. Он набросился на пожилого мужчину с кулаками и повалил на землю. Конфликт попал на видео, после публикации кадров в соцсетях полиция начала проверку.

Как видно на кадрах, появившихся в соцсетях, молодой человек пытался перелезть через забор, чтобы попасть на закрытую территорию дома. Увидев человека на заборе, пожилой мужчина сделал ему замечание, а потом проследил за ним. Тот в ответ набросился на пенсионера с кулаками и ударил ногой в грудь. Пожилой мужчина упал на асфальт. После этого молодой человек продолжил избивать своего пожилого оппонента ногами, пенсионер защищался лишь палкой.

Спасти пенсионера помогли проезжавшие мимо мужчины. Они скрутили молодого человека.

«Пока никто в полицию по этому поводу не обращался, но мы начали проверку инцидента. Просим очевидцев и особенно потерпевшего выйти на связь и написать заявление, чтобы ускорить расследование», — сказали Ura.ru в челябинском управлении МВД.

Родственники пенсионера рассказали, что он отделался небольшими ушибами. Судьба нападавшего неизвестна, но дочь пожилого мужчины рассказала сайту 74.ru, что его увезли на машине.