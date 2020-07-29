Челябинец искромсал ножом жену на глазах у детей. Фото

В Челябинской области муж жестоко убил свою жену. Инцидент проходил на глазах у их маленьких детей. Момент преступления засняли очевидцы.

Как написал местный портал 74.ru, семья направлялась на машине к стоматологу. У ребенка разболелся зуб. На трассе между супругами возникла ссора на почте ревности.

Следственный комитет Челябинской области сообщает, что мужчина нанес несколько ножевых ранений своей жене в машине. Затем он вынес тело женщины на обочину и еще раз несколько ударил ножом.

От полученных травм она скончалась. Все это время в машине дети в возрасте двух и четырех лет. Они плакали и звали отца. Сейчас малыши переданы матери погибшей.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления по статье „Убийство, совершенное с особой жестокостью“», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас мужчина задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее кровавая драма произошла в Санкт-Петербурге. Там мужчина во время ссоры убил свою жену топором и расчленил ее тело.