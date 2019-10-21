Чеченский байкер избил журналиста «Крым 24» и скрылся

В центре Симферополя избили репортера телеканала «Крым 24» Николая Уварова. Неизвестный мотоциклист проломил журналисту скулу, сделавшему замечание о езде по пешеходной зоне. Уваров рассказал «360» подробности инцидента.

«Все произошло в пятницу вечером, приблизительно в 20:30. Возвращаясь с работы домой, я увидел, что мотоциклист на приличной скорости разъезжает между многолюдной толпой на пешеходной улице Карла Маркса в Симферополе.

Я сделал замечание, на что получил очень короткий ответ и такой же быстрый удар. У меня открылось носовое кровотечение, я тут же почувствовал, что у меня проблемы с верхней челюстью. Дальше смутно помню, как разворачивались события. Тут же вызвал скорую и полицию», — сообщил журналист.

Он добавил, что 20 октября перенес операцию по восстановлению скуловой кости.

Уваров считает, что если бы удар пришелся немного выше, в область виска, «то все закончилось бы фатальным исходом».

Сейчас его состояние удовлетворительное. Нападавшего пока не нашли.

В сети появилось видео стычки мотоциклиста с Уваровым. На кадрах молодой человек выкрикивает: «Ты дорогу купил, я тебя спрашиваю?» и бьет журналиста по лицу.

В крымском управлении МВД по факту происшествия начали проверку.

По данным источника издания «Подъем» в республиканском МВД, нападавший является уроженцем Чечни. Собеседник портала заявил, что группа чеченских мотоциклистов часто собирается в центре пешеходной зоны и ведет себя агрессивно. Молодые люди вооружены резиновыми дубинками, однако полиция ими не интересуется, добавил источник.