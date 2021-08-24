Приезжий из Чечни избил 38-летнего таксиста и забрал из его бардачка ценные вещи. Причиной стал отказ в поездке без предварительного заказа. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Осторожно, новости».

По данным канала, таксист забрал двух пассажиров с улицы Декабристов и доставил их до точки назначения в Красностуденческом проезде. Чеченцы покинули машину, но вскоре вернулись и потребовали везти их дальше. Таксист отказался, тогда один из злоумышленников якобы несколько раз ударил водителя по голове и забрал из автомобиля телефон, деньги, страховку и документы.

Избитый мужчина направился в полицию и написал заявление. Сотрудники оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 30-летний приезжий из Чечни. Он отдал похищенное и сознался в содеянном. Грозит ли ему наказание за это, неизвестно.