Часы и ювелирку на 7 млн рублей украла няня в Раменках

В московскую полицию обратился 42-летний житель столицы с заявлением, что из его квартиры в Раменках пропали драгоценности и часы. Следов взлома обнаружено не было. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как удалось по горячим следам выяснить правоохранителям, вор проник в жилище, скорее всего подобрав ключи: при первичном осмотре следов взлома обнаружено не было. Кража произошла в период с 30 октября по 4 ноября: в эти дни хозяев дома не было, доступ к квартире был только у няни, которая следила за детьми квартирного хозяина.

Жительнице Урала грозит колония за похищение кота Подробнее

В итоге няня попала в круг подозреваемых. Проверив эту версию, правоохранители в результате изобличили 41-летнюю женщину в краже. Добычей злоумышленницы стали девять наручных часов и ювелирные изделия, перечень которых до сих пор составляют в полиции. Общая сумма украденного составила 7,425 миллиона рублей. Причины, по которым женщина решилась на противоправный поступок, предстоит установить следователям. Вернула она похищенное законному владельцу или украденное пропало безвозвратно — не сообщается.

Няня задержана. Ей избрана мера пресечения: подписка о невыезде. Расследование продолжается.