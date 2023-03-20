Происшествия 20 марта 2023, 15:06 Частный жилой дом сгорел во Владивостоке

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Во Владивостоке спасатели потушили пожар, который охватил один из частных жилых домов города. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 марта, на улице Лесная. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. С огнем боролись 15 спасателей и четыре спецмашины.

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В настоящий момент устанавливаются причины случившегося. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

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