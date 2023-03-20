20 марта 2023, 15:06
Частный жилой дом сгорел во Владивостоке
Во Владивостоке спасатели потушили пожар, который охватил один из частных жилых домов города. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.
Инцидент произошел в воскресенье, 19 марта, на улице Лесная. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. С огнем боролись 15 спасателей и четыре спецмашины.
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В настоящий момент устанавливаются причины случившегося. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
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