Частный вертолет совершил жесткую посадку в Хакасии

Частный вертолет Robinson пропал во время перелета. Позже он был найден. Оказалось, что воздушное судно совершило жесткую посадку в Хакасии.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Нашли этот вертолет Robinson, он наполовину в воде. Пилот цел, жив, здоров. Просто сел неудачно», — рассказал он.

В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас туда направились спасатели. Есть информация, что вертолет вылетел из села Артыбаш в Республике Алтай.