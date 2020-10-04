Частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии

Вертолет Ми-2 аварийно сел в нескольких десятках километров от Среднеколымска в Якутии. На его борту находились пять человек. По предварительным данным, никто из них не пострадал.

«4 октября около 08:00 по местному времени (02:00 по Москве) поступило сообщение о том, что в нескольких десятках километрах от города Среднеколымска совершил жесткую посадку вертолет Ми-2», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы авиакомпании «Полярные авиалинии».

Перевозчик подготовил вертолет Ми-8 для поиска и эвакуации пассажиров и экипажа Ми-2. В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Среднеколымского района, что жесткую посадку совершил частный вертолет. На момент аварии на его борту находились пять человек. Никто из них не пострадал. На поиски людей отправятся три спасателя и полицейский. Точной информации о причинах ЧП пока нет.

17 сентября Ми-8, который выполнял грузовой рейс, аварийно приземлился в 180 километрах от Омсукчана (Магаданская область). После посадки вертолет завалился на бок.