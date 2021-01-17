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    17 января 2021, 18:39

    Частный сектор загорелся в Балашихе. Видео

    Алена Макаренко, Иван Степанов

    Пожар начался в частном секторе на улице Маяковского в микрорайоне Салтыковка в Балашихе. Местная жительница поделилась с «360» видео с места ЧП.

    На кадрах в темноте видны языки пламени.

    «Ну что тут смотреть, вот такой кошмар. Причем это длится много-много часов и сейчас все сильнее и сильнее. Была сильная вспышка. Такое ощущение, что горит газ. Уже должны тут вертолеты летать», — поделилась эмоциями женщина.

    Днем прибывали экстренные службы, но они уже все разъехались. Сейчас приехала одна пожарная.

    Причины возгорания неизвестны. Также нет информации о пострадавших.