Частный сектор загорелся в Балашихе. Видео

Пожар начался в частном секторе на улице Маяковского в микрорайоне Салтыковка в Балашихе. Местная жительница поделилась с «360» видео с места ЧП.

На кадрах в темноте видны языки пламени.

«Ну что тут смотреть, вот такой кошмар. Причем это длится много-много часов и сейчас все сильнее и сильнее. Была сильная вспышка. Такое ощущение, что горит газ. Уже должны тут вертолеты летать», — поделилась эмоциями женщина.

Днем прибывали экстренные службы, но они уже все разъехались. Сейчас приехала одна пожарная.

Причины возгорания неизвестны. Также нет информации о пострадавших.